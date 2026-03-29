В Чечне задействовали более двух тысяч сотрудников МЧС для ликвидации ЧС
14:51 29.03.2026 (обновлено: 15:18 29.03.2026)
В Чечне задействовали более двух тысяч сотрудников МЧС для ликвидации ЧС
МЧС России. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 29 мар — РИА Новости. Более 2 тысяч человек задействованы в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Чечне, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты. Эвакуированы жители поселка Кундухово и села Брагуны в Гудермесском муниципальном районе.
"Общая группировка задействованных сил и средств РСЧС составляет 2008 человек, 668 единиц техники, в том числе от Главного управления 652 человека и 82 единицы техники", - сообщил Цакаев в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в правительстве Чечни.
В Чечне более 500 человек эвакуировали из-за подтопления поселка Кундухово
