В Чечне задействовали более двух тысяч сотрудников МЧС для ликвидации ЧС

ГРОЗНЫЙ, 29 мар — РИА Новости. Более 2 тысяч человек задействованы в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Чечне, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев.

"Общая группировка задействованных сил и средств РСЧС составляет 2008 человек, 668 единиц техники, в том числе от Главного управления 652 человека и 82 единицы техники", - сообщил Цакаев в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в правительстве Чечни.