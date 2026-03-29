01:54 29.03.2026 (обновлено: 06:18 29.03.2026)
В Минстрое заявили, что УК могут сами модерировать домовые чаты в MAX
Владимир Кошелев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Госдума РФ, ТСЖ, Общество, Технологии
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Управляющие организации могут сами внедрять функционал для модерации домовых чатов в национальном мессенджере Мах и устанавливать правила их использования, следует из ответа Минстроя РФ на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев направил обращение в министерство с целью получить официальные разъяснения о порядке использования домовых чатов в национальном мессенджере Max.
"Управляющая организация, выступая в роли администратора домового чата, вправе самостоятельно внедрять функционал, позволяющий осуществлять модерацию чатов, а также устанавливать правила их использования", - сказано в ответе замглавы Минстроя Константина Михайлика.
Кроме того, Минстрой не рекомендует размещение в домовом чате в Мах сообщений, "содержащих персональные данные других жителей либо сведения, затрагивающие частную жизнь", без явного согласия субъекта персональных данных.
Ведомство добавило, что управляющая организация, выступая в роли администратора домового чата, обладает функциональной возможностью внедрения механизма пресечения распространения личной информации жильцом посредством разработки персонального бота.
Как пояснил РИА Новости Кошелев, управляющие компании фактически сами будут определять ширину своих полномочий и степень вовлеченности.
Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября будут обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max.
 
