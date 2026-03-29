МАГАТЭ сообщило о серьезном повреждении ядерного объекта в иранском Хондабе - РИА Новости, 29.03.2026
22:53 29.03.2026 (обновлено: 23:41 29.03.2026)
МАГАТЭ сообщило о серьезном повреждении ядерного объекта в иранском Хондабе
Завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе серьезно поврежден и больше не работает, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). РИА Новости, 29.03.2026
МАГАТЭ сообщило о серьезном повреждении ядерного объекта в иранском Хондабе

МАГАТЭ: завод тяжелой воды в иранском Хондабе больше не функционирует

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Завод по производству тяжелой воды в иранском Хондабе серьезно поврежден и больше не работает, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжелой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщал 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует", — говорится в публикации в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
С ядерным привкусом: определился худший сценарий мирового кризиса
27 марта, 08:00
В минувшую пятницу США и Израиль нанесли удар по тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству уранового концентрата в Эрдекане. Как сообщили в Иране, утечек не произошло, жертв также нет.
Это не первая попытка Вашингтона и Тель-Авива бить по ядерным объектам в Иране. До этого они несколько раз атаковали комплекс в Натанзе. Сообщений о загрязнении не поступало.
Снаряды попадали и на территорию АЭС "Бушер", построенной при участии России. МАГАТЭ предупредило, что удары в районе станции могут спровоцировать радиационный инцидент.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Новый удар по АЭС "Бушер" угрожал ядерной безопасности, заявил Лихачев
28 марта, 15:37
 
