https://ria.ru/20260329/maduro-2083575396.html
Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США
Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США - РИА Новости, 29.03.2026
Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время обратился к сторонникам в соцсетях и заявил, что он в порядке. РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T07:23:00+03:00
2026-03-29T07:23:00+03:00
2026-03-29T09:03:00+03:00
венесуэла
каракас
силия флорес
дональд трамп
николас мадуро
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
https://ria.ru/20260312/maduro-2080189072.html
https://ria.ru/20260222/ssha-2075189809.html
https://ria.ru/20260124/tramp-2070083995.html
венесуэла
каракас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_154a65a4113b7b7fd63be1bf648469ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, каракас, силия флорес, дональд трамп, николас мадуро, сша, в мире
Венесуэла, Каракас, Силия Флорес, Дональд Трамп, Николас Мадуро, США, В мире
МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время обратился к сторонникам в соцсетях и заявил, что он в порядке.
"Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве", — говорится в публикации, размещенной от имени политика и его жены Силии Флорес.
Мадуро
призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув, что его страна должна двигаться по пути примирения и уважения.
Также он поблагодарил жителей Венесуэлы
и людей по всему миру за солидарность. Президент добавил, что поддержка придает ему моральную силу и внутреннюю стойкость.
Американские военные 3 января нанесли массированный удар по Каракасу, захватили Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп
заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Политик и его супруга отрицают вину.
В четверг прошло второе заседание по этому делу. Как сообщил корреспондент РИА Новости, Мадуро заметно похудел, в зале он был в тюремной робе, без наручников, но в кандалах.
Защита президента потребовала закрыть дело, сославшись на то, что американские санкции блокируют оплату услуг адвокатов из венесуэльского бюджета. Суд отклонил это ходатайство, хотя и признал необоснованными доводы обвинения, препятствовавшего разблокировке средств.