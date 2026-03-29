Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 29.03.2026 (обновлено: 09:03 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/maduro-2083575396.html
Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время обратился к сторонникам в соцсетях и заявил, что он в порядке. РИА Новости, 29.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_154a65a4113b7b7fd63be1bf648469ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время обратился к сторонникам в соцсетях и заявил, что он в порядке.
"Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве", — говорится в публикации, размещенной от имени политика и его жены Силии Флорес.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Мадуро призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув, что его страна должна двигаться по пути примирения и уважения.
Также он поблагодарил жителей Венесуэлы и людей по всему миру за солидарность. Президент добавил, что поддержка придает ему моральную силу и внутреннюю стойкость.
Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Американские военные 3 января нанесли массированный удар по Каракасу, захватили Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Политик и его супруга отрицают вину.
В четверг прошло второе заседание по этому делу. Как сообщил корреспондент РИА Новости, Мадуро заметно похудел, в зале он был в тюремной робе, без наручников, но в кандалах.
Защита президента потребовала закрыть дело, сославшись на то, что американские санкции блокируют оплату услуг адвокатов из венесуэльского бюджета. Суд отклонил это ходатайство, хотя и признал необоснованными доводы обвинения, препятствовавшего разблокировке средств.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала