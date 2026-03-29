Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США

МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, впервые за долгое время обратился к сторонникам в соцсетях и заявил, что он в порядке.

« "Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве", — говорится в публикации, размещенной от имени политика и его жены Силии Флорес.

Мадуро призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув, что его страна должна двигаться по пути примирения и уважения.

Также он поблагодарил жителей Венесуэлы и людей по всему миру за солидарность. Президент добавил, что поддержка придает ему моральную силу и внутреннюю стойкость.

Американские военные 3 января нанесли массированный удар по Каракасу, захватили Мадуро и его жену, после чего вывезли их в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Политик и его супруга отрицают вину.

В четверг прошло второе заседание по этому делу. Как сообщил корреспондент РИА Новости, Мадуро заметно похудел, в зале он был в тюремной робе, без наручников, но в кандалах.