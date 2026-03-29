Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который находится под стражей в США, впервые за долгое время опубликовал личное обращение в соцсетях, сообщив, что получает... РИА Новости, 29.03.2026
МЕХИКО, 29 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который находится под стражей в США, впервые за долгое время опубликовал личное обращение в соцсетях, сообщив, что получает письма и сообщения и поблагодарив сторонников за поддержку.
«
"Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве", — говорится в публикации, размещенной от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес.
В обращении венесуэльский лидер призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув, что страна должна двигаться по пути "примирения и уважения".
Он также выразил благодарность гражданам Венесуэлы
и "людям доброй воли по всему миру" за солидарность, заявив, что поддержка придает "моральную силу и внутреннюю стойкость".
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Президент США Дональд Трамп
заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности по вмененным американской юстицией статьям.
В четверг прошло второе заседание суда по делу похищенного лидера Венесуэлы в Нью-Йорке. Как передал корреспондент РИА Новости, Мадуро заметно похудел, в зале он был в оливковой мешковатой тюремной робе, без наручников, но в кандалах. Защита Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес потребовала закрыть дело, сославшись на то, что американские санкции блокируют оплату услуг адвокатов из бюджета Венесуэлы. Однако суд в четверг отклонил это ходатайство, хотя и признал необоснованными доводы обвинения, препятствовавшего разблокировке средств для оплаты защиты.