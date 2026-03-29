Ветврач рассказала, как помочь питомцу во время линьки

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сезонная линька происходит у питомцев весной и осенью, помочь справиться с ней поможет специализированный груминг и использование различных расчесок, гребней или фурминаторов, сообщила РИА Новости главный врач отделения московской ветеринарной клиники Vet Union Катерина Максимова.
"Линька в среднем наблюдается два раза в год: осенью и весной. Но здесь есть ряд нюансов. Сезонная линька наиболее выражена у собак и кошек, живущих за городом, так как такие питомцы чаще живут на улице или гуляют", - рассказала Максимова.
По словам врача, у животных, живущих в квартире, линька может быть не выраженной или круглогодичной.
"Помочь справится питомцу с линькой можно разными способами, но наиболее популярны специализированный груминг и использование различных расчесок, гребней или фурминаторов. А если вы замечаете, что ваш питомец начинает линять слишком сильно и на его теле появляются поверхности без шерстного покрова - стоит обратится к ветеринарному врачу", - подчеркнула собеседница агентства.
