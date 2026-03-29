В Казани три человека погибли при наезде Lexus на бетонное ограждение

КАЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Автомобиль Lexus под управлением водителя из Тольятти в Казани ночью на высокой скорости наехал на бетонное ограждение, перевернулся, повредил пять припаркованных автомобилей и загорелся, в результате три человека погибли, сообщает Госавтоинспекция Казани.