В Казани три человека погибли при наезде Lexus на бетонное ограждение

КАЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Автомобиль Lexus под управлением водителя из Тольятти в Казани ночью на высокой скорости наехал на бетонное ограждение, перевернулся, повредил пять припаркованных автомобилей и загорелся, в результате три человека погибли, сообщает Госавтоинспекция Казани.
"По предварительным данным, житель города Тольятти, 1982 года рождения, управляя автомобилем Lexus по улице Петербургская…, предварительно, в нарушение пунктов 1.5, 10.1 ПДД РФ, не выполнил требование предписывающего дорожного знака 4.1.2 "Движение направо", не обеспечил контроль за безопасной скоростью транспортного средства, проехал в прямом направлении, совершил наезд на бетонное ограждение", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, после наезда на бетонное ограждение Lexus опрокинулся и наехал на пять припаркованных автомобилей (ВАЗ-2114, Honda, Toyota, Lada и Kia). Кроме того, части бетонной конструкции попали на проезжую часть улицы Назарбаева, и на них совершил наезд автомобиль Hyundai Creta. Также разлетевшиеся фрагменты бетонной конструкции повредили припаркованные автомобили Geely и Nissan.
После ДТП и остановки в автомобиле Lexus произошло возгорание. Прибывшие на место экипажи полиции начали тушить пламя своими силами, окончательно возгорание было ликвидировано дежурным расчетом пожарной части МЧС.
"В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Lexus, жители Самарской области, скончались на месте, предварительно, от полученных в результате многофазного ДТП травм", - уточняет ведомство.
ДТП произошло около 1.30 мск воскресенья. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.