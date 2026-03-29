Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 29.03.2026 (обновлено: 10:00 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/lexus-2083574986.html
В Казани три человека погибли при наезде Lexus на бетонное ограждение
2026-03-29T08:41:00+03:00
2026-03-29T10:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1d/2083583106_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e9851b0052df125bcaacee2b417f4fd.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Крупное ДТП в Казани: автомобиль протаранил пять машин
Автомобиль протаранил пять машин в Казани Водитель Lexus не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в припаркованные машины, рассказали в госавтоинспекции. Погибли водитель и два пассажира Lexus.
2026-03-29T08:41
true
PT1M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1d/2083583106_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d28895c63bac201d07945bc655f65017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тольятти, Казань, Россия, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Казани Lexus наехал на бетонное ограждение и загорелся, три человека погибли

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Автомобиль Lexus под управлением водителя из Тольятти в Казани ночью на высокой скорости наехал на бетонное ограждение, перевернулся, повредил пять припаркованных автомобилей и загорелся, в результате три человека погибли, сообщает Госавтоинспекция Казани.
"По предварительным данным, житель города Тольятти, 1982 года рождения, управляя автомобилем Lexus по улице Петербургская…, предварительно, в нарушение пунктов 1.5, 10.1 ПДД РФ, не выполнил требование предписывающего дорожного знака 4.1.2 "Движение направо", не обеспечил контроль за безопасной скоростью транспортного средства, проехал в прямом направлении, совершил наезд на бетонное ограждение", - говорится в сообщении.
По данным ГАИ, после наезда на бетонное ограждение Lexus опрокинулся и наехал на пять припаркованных автомобилей (ВАЗ-2114, Honda, Toyota, Lada и Kia). Кроме того, части бетонной конструкции попали на проезжую часть улицы Назарбаева, и на них совершил наезд автомобиль Hyundai Creta. Также разлетевшиеся фрагменты бетонной конструкции повредили припаркованные автомобили Geely и Nissan.
После ДТП и остановки в автомобиле Lexus произошло возгорание. Прибывшие на место экипажи полиции начали тушить пламя своими силами, окончательно возгорание было ликвидировано дежурным расчетом пожарной части МЧС.
"В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Lexus, жители Самарской области, скончались на месте, предварительно, от полученных в результате многофазного ДТП травм", - уточняет ведомство.
ДТП произошло около 1.30 мск воскресенья. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала