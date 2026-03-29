ВС России нанесли удар по авиабазе ВСУ, где базируются самолеты НАТО

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Российские войска атаковали ключевую авиабазу ВСУ на западе Украины, где размещены самолеты НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Поздно вечером 28 марта нанесен удар по авиабазе в районе Староконстантинова Хмельницкой области. По поступающей информации, отработали по защищенным объектам — подземной инфраструктуре, включая арочные укрытия со складами и укрепленный бункер, связанный с управлением авиацией", — рассказал он.
ВС России нанесли удары по зданиям СБУ на западе Украины
25 марта, 07:51
Лебедев уточнил, что с этой авиабазы регулярно стартуют самолеты F-16, Mirage и Су-27 с интенсивностью до десяти вылетов в сутки. Вскоре после удара произошла повторная детонация, к месту прилета прибыли около десяти машин скорой помощи и эвакуационный вертолет.
Собеседник агентства также рассказал об ударе по авиабазе возле поселка Озерное в Житомирской области. Там тренировались пилоты элитного спецбатальона БПЛА "Птицы Мадьяра" и базировались Mirage.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
