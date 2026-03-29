"Притворялась скорбящей вдовой". За что детская писательница убила мужа

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Подсыпала в коктейль смертельную дозу синтетического наркотика, а после написала книгу, как пережить смерть любимого человека — присяжные признали виновной в убийстве американку Коури Ричинс. О том, что толкнуло ее на преступление и в чем еще обвинили "безутешную" вдову, — в материале РИА Новости.

Вечерний коктейль

В марте 2022-го в службу спасения города Парк-Сити штата Юта позвонила взволнованная женщина и сообщила, что ее муж не подает признаков жизни. Приехавшие медики помочь уже ничем не могли и лишь констатировали смерть 39-летнего бизнесмена Эрика Ричинса.

По словам его 35-летней жены Коури, работавшей риелтором, накануне вечером супруги решили отметить очередную удачную сделку с недвижимостью. Эрик выпил коктейль "Московский мул" (водка, имбирное пиво, лайм) и отправился спать. Кори уложила детей, а когда поднялась в спальню, увидела мужа уже бездыханным.

© AP Photo / Spenser Heaps Фотодокументы из дела Коури Ричинс

Судебно-медицинская экспертиза показала: причина смерти — синтетический опиоид фентанил. Причем доза превышала смертельную почти в пять раз. Как наркотик попал в организм Эрика, было непонятно. По словам Коури, у мужа болела спина и он иногда принимал обезболивающие препараты. Некоторые приобретал нелегально.

Детективы опросили родных погибшего. Те не подтвердили употребление им запрещенных веществ. Они подозревали Коури в намеренном отравлении. Следователи стали разрабатывать эту версию. На то, чтобы найти улики, ушло почти четыре года. Вдова все это время оставалась на свободе.

Долги и измены

Семья Ричинс на первый взгляд была счастливой — большой особняк в фешенебельном районе, престижная работа у супругов, трое детей. На самом деле брак давно дал трещину. А образ успешной бизнес-леди Коури был лишь ширмой, за которой скрывались многомиллионные долги. К тому же у нее был роман на стороне.

© AP Photo / Rick Bowmer Дом, где жила Коури Ричинс со своим супругом

Именно деньги и измена подтолкнули Коури к изощренной расправе. "Она хотела бросить Эрика, но не хотела расставаться с его состоянием", — объяснил на суде гособвинитель Брэд Бладворс.

Коури без ведома супруга оформила на него двухмиллионную страховку на случай гибели. Она также планировала унаследовать дом стоимостью около четырех миллионов и начать новую жизнь с другим мужчиной, с которым уже давно находилась в близких отношениях.

Друзья Эрика вспомнили, что за месяц до убийства, 14 февраля, в День святого Валентина, Коури приготовила мужу на ужин сэндвич. Откусив его, он почувствовал дурноту, затем потерял сознание, а все тело покрылось волдырями.

"Думаю, жена хочет меня отравить", — признался Эрик потом одному из приятелей.

Коури же, как установили детективы, на следующий день после этого случая написала любовнику: "Если бы он [муж] просто ушел, жизнь была бы такой идеальной".

© AP Photo / Rick Bowmer Коури Ричинс в суде

Вдова все отрицала и даже написала книгу "Ты с мной?" о том, как помочь детям пережить потерю отца. Книга разошлась большим тиражом.

Ключевые показания

Коури стала постоянным гостем телевизионных и радиошоу — активно продвигала свою книгу, разыгрывая роль безутешной вдовы.

Детективы же продолжали собирать доказательства. Выяснилось, что фентанил подозреваемая приобрела через горничную. Под давлением та дала важные для следствия показания. Девушка имела судимость за наркотики и знала места, где их можно достать.

© AP Photo / David Jackson/Park Record Суд по делу Коури Ричинс

Кроме убийства, Коури также обвинили в мошенничестве со страховыми выплатами и попытке отравления мужа в День святого Валентина. Дело передали в суд.

Адвокаты пытались убедить присяжных в том, что погибший был зависим от обезболивающих и якобы сам постоянно просил супругу достать опиоиды. Но не предоставили ни одного свидетеля со своей стороны.

Коури от дачи показаний отказалась, тем самым избежав каких-либо вопросов прокурора. Когда же выступали свидетели обвинения, она лишь усмехалась и корчила гримасы.

© AP Photo / David Jackson Мать Коури Ричинс Лиза Дарден