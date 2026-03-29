США обещали продолжить поставлять оружие Киеву, заявили в МИД Украины

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что получил заверения от США о том, что помощь по программе поставок вооружений Киеву от НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) переадресовываться другим странам не будет.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон может отправить оружие на Ближний Восток вместо передачи Украине. Он пояснил, что сначала будет сделано то, что в интересах США, если у страны будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии.
"Есть очень важные заверения от американской стороны в контексте PURL... Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио – ничего никуда не переадресовывалось из этой программы в другие географические уголки и из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. По состоянию на сейчас нет планов и по переадресации", - сказал Сибига в интервью агентству Укринформ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон больше не передает Киеву вооружения за счет американских средств, а продает странам НАТО, которые затем отправляют их Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.