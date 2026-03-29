Посол США прокомментировал запрет латинскому патриарху войти в храм

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Запрет латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле войти в храм Гроба Господня в Пальмовое воскресенье для частной церемонии трудно понять или оправдать, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.
Дипломат назвал запрет израильской полиции патриарху и трем другим священникам войти в храм досадным превышением полномочий, уже имеющим значительные последствия во всем мире.
"Руководящие указания командования тыла (Израиля - ред.) ограничивают численность любых собраний до 50 человек или меньше. Эти четыре представителя католической церкви вполне вписывались в эти ограничения... Запрет на вход в церковь патриарху в Пальмовое воскресенье трудно понять или оправдать", - написал посол на своей странице в соцсети X.
Ранее в воскресенье израильские полицейские не пустили Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Как сообщалось в поступившем в РИА Новости коммюнике, инцидент произошел во время празднования западными христианами Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму, куда они направлялись "в частном порядке, без каких-либо признаков процессии или церемониального действия". В результате священнослужители были вынуждены повернуть назад.