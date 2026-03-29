Офис Нетаньяху объяснил недопуск латинского патриарха в храм Гроба Господня

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня в воскресенье утром был связан исключительно с вопросами безопасности на фоне обстрелов и не подразумевал никакого злого умысла, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Ранее в воскресенье израильские полицейские не пустили Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Как сообщалось в поступившем в РИА Новости коммюнике, инцидент произошел во время празднования западными христианами Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму, куда они направлялись "в частном порядке, без каких-либо признаков процессии или церемониального действия". В результате священнослужители были вынуждены повернуть назад.
"Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера для прессы.
Риски для безопасности священнослужителей в заявлении связали с обстрелами со стороны Ирана. В канцелярии при этом отметили, что помнят о святости недели, предшествующей Пасхе, для христиан всего мира.
"Израильские службы безопасности разрабатывают план, который позволит церковным лидерам совершать богослужения в святом месте в ближайшие дни", - подчеркнули в офисе Нетаньяху.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
28 марта, 08:00