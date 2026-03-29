Офис Нетаньяху объяснил недопуск латинского патриарха в храм Гроба Господня

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня в воскресенье утром был связан исключительно с вопросами безопасности на фоне обстрелов и не подразумевал никакого злого умысла, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера для прессы.