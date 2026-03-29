Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня

ВАТИКАН, 29 мар — РИА Новости. Израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, говорится в заявлении церкви.
Как указано в поступившем РИА Новости коммюнике, инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму в Иерусалиме, куда они направлялись в частном порядке без признаков процессии или церемониального действия. Церковные деятели были вынуждены повернуть назад.
"Впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим", — отметили в латинском патриархате.
По мнению представителей церкви, запрет Пиццабалле и кустоду Йелпо на вход в храм ничем не обоснован, нарушает принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям.
В патриархате подчеркнули, что иерархи действовали с полной ответственностью и с самого начала конфликта на Ближнем Востоке соблюдали все ограничения: были отменены публичные собрания и приняты меры по трансляции пасхальных торжеств для сотен миллионов верующих.
МИД Италии вызвал посла Израиля для разъяснений. Поддержку церковным деятелям также выразила премьер-министр Джорджа Мелони.
