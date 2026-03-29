Рейтинг@Mail.ru
Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:58 29.03.2026 (обновлено: 17:22 29.03.2026)
Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня - РИА Новости, 29.03.2026
Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
Израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T14:58:00+03:00
2026-03-29T17:22:00+03:00
религия
иерусалим
израиль
ближний восток
джорджа мелони
мид италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785102695_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_723c8679c00529703062baf81a181d0a.jpg
https://ria.ru/20260325/ierusalim-2082735111.html
https://ria.ru/20260328/bibliya-2083348212.html
иерусалим
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785102695_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_fd3d6e8b9dad46efe0696ae359935b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иерусалим, израиль, ближний восток, джорджа мелони, мид италии
Религия, Иерусалим, Израиль, Ближний Восток, Джорджа Мелони, МИД Италии
Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня

Власти Израиля не пустили латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня

© AP Photo / Tsafrir AbayovПаломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАТИКАН, 29 мар — РИА Новости. Израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня, говорится в заявлении церкви.
Как указано в поступившем РИА Новости коммюнике, инцидент произошел во время празднования Пальмового воскресенья. Пиццабаллу и Йелпо остановили по пути к храму в Иерусалиме, куда они направлялись в частном порядке без признаков процессии или церемониального действия. Церковные деятели были вынуждены повернуть назад.
Вид на площадь Харам аш-Шариф - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Россия требует сохранить статус-кво святых мест Иерусалима, заявил Небензя
25 марта, 00:31
«

"Впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим", — отметили в латинском патриархате.

По мнению представителей церкви, запрет Пиццабалле и кустоду Йелпо на вход в храм ничем не обоснован, нарушает принципы свободы вероисповедания и уважения к религиозным традициям.
В патриархате подчеркнули, что иерархи действовали с полной ответственностью и с самого начала конфликта на Ближнем Востоке соблюдали все ограничения: были отменены публичные собрания и приняты меры по трансляции пасхальных торжеств для сотен миллионов верующих.
МИД Италии вызвал посла Израиля для разъяснений. Поддержку церковным деятелям также выразила премьер-министр Джорджа Мелони.
Аэрофотоснимок Руджм-эль-Хири, вид на восток - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
"Все ошибались". Ученые нашли ответ на загадку из Библии
28 марта, 08:00
 
РелигияИерусалимИзраильБлижний ВостокДжорджа МелониМИД Италии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала