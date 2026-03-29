"Можно бомбить". Неожиданный ход США в Иране ужаснул Запад

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Если США начнут наземную операцию в Иране, то она завершится провалом, заявила в интервью Handelsblatt глава Исследовательского центра НАТО Флоренс Гауб.
"Часто недооценивают следующее: в какой-то момент закончатся легитимные военные цели, которые можно бомбить. Полагаю, что США уже почти дошли до этого. И что тогда разрушать, чтобы выполнить поставленные задачи? Тогда автоматически начинаешь думать о гражданских целях — и в этот момент ситуация становится действительно ужасной. Уже слышны голоса, особенно в Израиле, призывающие: давайте это сделаем", — сказала аналитик.
По ее мнению, пока это не произошло, остается окно возможностей. Война и так не пользуется одобрением, особенно в США. А это сделало бы ее еще менее популярной, заключила Гауб.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
