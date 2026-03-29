Тегеран и ряд областей на севере Ирана остались без света из-за атаки США

ТЕГЕРАН, 29 мар - РИА Новости. Иранская столица Тегеран, а также ряд соседних областей на севере Ирана остались без электричества в результате атаки США и Израиля, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, следует из заявления иранского министерства энергетики.