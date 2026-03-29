21:44 29.03.2026 (обновлено: 21:57 29.03.2026)
Тегеран и ряд областей на севере Ирана остались без света из-за атаки США
Тегеран и ряд областей на севере Ирана остались без света из-за атаки США
Иранская столица Тегеран, а также ряд соседних областей на севере Ирана остались без электричества в результате атаки США и Израиля, ведутся работы по...
Тегеран и ряд областей на севере Ирана остались без света из-за атаки США

Минэнерго Ирана: Тегеран и северные области остались без света из-за атаки США

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 мар - РИА Новости. Иранская столица Тегеран, а также ряд соседних областей на севере Ирана остались без электричества в результате атаки США и Израиля, ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, следует из заявления иранского министерства энергетики.
"Несколько минут назад в результате атаки США и Израиля на электростанции в провинции Тегеран, а также в некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз, в этих районах было отключено электричество. Специалисты министерства энергетики пытаются решить эту проблему", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует иранское агентство Nour News.
Как позднее передало агентство Nour News, причиной отключения электричества стало попадание осколков от разорвавшегося снаряда в высоковольтную опору в провинции Альборз, она повредила электроподстанцию Душантепе, вызвав отключения электроэнергии в ряде районов городов Тегерана и Караджа.
Замглавы минэнерго Ирана Мостафа Раджаби-Машхади добавил, что подача электричества в Тегеране будет возобновлена в течение нескольких часов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
