Иран ударил по промышленному комплексу в израильском Беэр-Шеве

ТЕГЕРАН, 29 мар – РИА Новости. Иранские военные в ходе 86-й волны атаки по американским и израильским целям на Ближнем Востоке нанесли удар по промышленному комплексу в израильском городе Беэр-Шева, следует из заявления пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"В рамках 86-й волны операции … промышленный комплекс … в Беэр-Шеве на юге оккупированных территорий … был атакован твердотопливными и жидкотопливными баллистическими ракетами воздушно-космических силы КСИР", - говорится в заявлении корпуса, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана.
Отмечается, что в результате серии взрывов в районе промышленного комплекса произошло полное отключение электроэнергии.
"В ходе этой операции иранские баллистические ракеты и БПЛА также атаковали военные центры Израиля в Негев, объекты военного командования Израиля и правительственные центры безопасности в Иерусалиме и Тель-Авиве", - добавляет КСИР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.