"Уничтожить за пару дней". В Иране сделали дерзкое предупреждение Трампу

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США и Израиль недооценили возможности Ирана, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.
«
"Нынешняя война, по мнению США и Израиля, должна была закончиться за один-два дня. А когда этого не произошло, они решили, что смогут уничтожить ракетный и беспилотный комплексы за пару дней. Они постоянно твердили, что сокращают количество атак со стороны Ирана. Но спустя месяц мы видим, что иранские удары стали более эффективными, чем когда-либо прежде, особенно в последние десять дней. Эта сильная недооценка Запада наблюдается повсеместно. Они недооценили Йемен, затем Хезболлу, а теперь и Иран. Это война, в которой американцы и израильтяне не могут победить", — сказал он.
Как уточнил профессор, дефицит энергии, нефти и удобрений с каждой минутой нарастает по всему миру. Вместе с этим растет и давление на Трампа и Нетаньяху со стороны международного сообщества. Того же стоит ождать и внутри США, добавил Маранди.
«
"Иранцы доминируют в эскалации и точно знают, что делают, но они еще не показали свои максимальные возможности", — заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране утверждают, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".