Рейтинг@Mail.ru
"Уничтожить за пару дней". В Иране сделали дерзкое предупреждение Трампу - РИА Новости, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 29.03.2026 (обновлено: 22:23 29.03.2026)
"Уничтожить за пару дней". В Иране сделали дерзкое предупреждение Трампу
"Уничтожить за пару дней". В Иране сделали дерзкое предупреждение Трампу
США и Израиль недооценили возможности Ирана, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 29.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079119633_0:0:1840:1036_1920x0_80_0_0_9a79c03b45816c739f7f6325ad808197.jpg
https://ria.ru/20260329/iran-2083619211.html
https://ria.ru/20260329/iran-2083613232.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079119633_204:0:1840:1227_1920x0_80_0_0_1abdb64ba964c896603e85d9f211477b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, мохаммад-багер галибаф, дональд трамп, бушерская аэс
В мире, Иран, США, Израиль, Мохаммад-Багер Галибаф, Дональд Трамп, Бушерская АЭС
"Уничтожить за пару дней". В Иране сделали дерзкое предупреждение Трампу

Профессор Маранди: США и Израиль недооценили Иран

© REUTERS / Khalil AshawiДым на месте взрыва
Дым на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дым на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США и Израиль недооценили возможности Ирана, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.
«
"Нынешняя война, по мнению США и Израиля, должна была закончиться за один-два дня. А когда этого не произошло, они решили, что смогут уничтожить ракетный и беспилотный комплексы за пару дней. Они постоянно твердили, что сокращают количество атак со стороны Ирана. Но спустя месяц мы видим, что иранские удары стали более эффективными, чем когда-либо прежде, особенно в последние десять дней. Эта сильная недооценка Запада наблюдается повсеместно. Они недооценили Йемен, затем Хезболлу, а теперь и Иран. Это война, в которой американцы и израильтяне не могут победить", — сказал он.
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
"Не выживет". В США сообщили Трампу тревожные новости об Иране
Вчера, 16:52
Как уточнил профессор, дефицит энергии, нефти и удобрений с каждой минутой нарастает по всему миру. Вместе с этим растет и давление на Трампа и Нетаньяху со стороны международного сообщества. Того же стоит ождать и внутри США, добавил Маранди.
«

"Иранцы доминируют в эскалации и точно знают, что делают, но они еще не показали свои максимальные возможности", — заключил он.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране утверждают, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".
Иранский удар - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
"Заплатим кровью". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран
Вчера, 15:47
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала