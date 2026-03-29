"Не выживет". В США сообщили Трампу тревожные новости об Иране - РИА Новости, 29.03.2026
16:52 29.03.2026 (обновлено: 22:20 29.03.2026)
"Не выживет". В США сообщили Трампу тревожные новости об Иране
Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер в эфире CNN заявил о провале возможной наземной операции США в Иране. РИА Новости, 29.03.2026
"Не выживет". В США сообщили Трампу тревожные новости об Иране

Генерал запаса Маннер заявил о провале возможной наземной операции США в Иране

© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
Запуск баллистических ракет в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер в эфире CNN заявил о провале возможной наземной операции США в Иране.
"Совершенно абсурдно думать, что небольшое количество десантников, которые очень слабо вооружены, а также морские пехотинцы могли бы сделать что-то. <…> Бригада, высадившаяся посреди десятков тысяч вооруженных военных, не выживет", — сказал он.
"Заплатим кровью". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран
Вчера, 15:47
Маннер вспоминает, что они отменили аналогичную операцию в 1979 году, понимая, что иранские войска полностью уничтожат их.
Ранее в воскресенье газета Washington Post сообщила, что Министерство войны США готовит многонедельную наземную операцию в Иране. Как уточняется, потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение. Вместо этого она будет включать рейды, проводимые совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями.
Также накануне Центральное командование Вооруженных сил США заявило о прибытии на Ближний Восток десантного корабля ВМС USS Tripoli.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что они договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же утверждают, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".
"Сильнее, чем ожидалось". Неожиданный шаг Ирана ужаснул Запад
28 марта, 17:56
 
