Телеканал Al Araby заявил об ударе по его офису в Иране

ДОХА, 29 мар - РИА Новости. Вещающий из Катара арабский телеканал Al Arabу заявил, что по зданию в Тегеране, где располагался офис телеканала, был нанесен удар, и назвал такие действия нарушением международного права.
"Телеканал Al Araby осуждает нападение на его офис в иранской столице Тегеран, подвергать опасности журналистов является нарушением международного права", - говорится в заявлении администрации телеканала.
Как рассказал корреспондент телеканала Хазем Каллас в Тегеране, удар по зданию произошел внезапно во время прямой трансляции в 14.45 по местному времени.
По его словам, спасательные бригады Иранского Красного Полумесяца и службы гражданской обороны прибыли на место через несколько минут после взрыва и до сих пор расчищают завалы. Он отметил, что здание находится под угрозой обрушения и не может быть использовано, хотя некоторые офисы не пострадали.
При этом администрация телеканала Al Araby указала, что его сотрудники продолжают обеспечивать всестороннее и профессиональное освещение военных действий.