КСИР сообщил о нанесении ударов по военной базе США в Иордании

ТЕГЕРАН, 29 мар - РИА Новости. Армия Ирана сообщила о нанесении ударов БПЛА по складу подготовительного и вспомогательного оборудования и позициям армии США на американской военной базе Аль-Азрак в Иордании.
"Дорогой народ исламского Ирана! Твои мужественные сыны в армии Исламской Республики Иран с сегодняшнего раннего утра нанесли свои удары БПЛА по складу подготовительного и вспомогательного оборудования и местам размещения террористических войск США на базе Аль-Азрак в Иордании", - говорится в заявлении армии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.