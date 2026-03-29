В Иране заявили, что давно ждут начала наземной операции США

ТЕГЕРАН, 29 мар - РИА Новости. Иранские вооруженные силы уже давно ждут начала наземной операции США, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"В ответ на последние угрозы Трампа касательно наземной операции или оккупации каждой пяди иранской земли, что, конечно, больше не является простым желанием, мы заявляем: поборники ислама уже давно находятся в ожидании таких действий, чтобы доказать, что их результатом не будет ничего кроме позорного пленения, измельчения на куски и исчезновения агрессоров, и что американские командиры и солдаты станут отличным кормом для акул Персидского залива", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.