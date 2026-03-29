КСИР заявил об уничтожении самолета радиоэлектронной разведки ВС США

ТЕГЕРАН, 29 мар — РИА Новости. Иран уничтожил американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, заявила пресс-служба КСИР.
Газета Wall Street Journal назвала его критически важным для действий ВС США на Ближнем Востоке, а его замену оценила в 700 миллионов долларов.
"В ходе совместных оперативных действий ракетами и БПЛА ВКС КСИР <…> на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии был полностью уничтожен как минимум один самолет E-3 <…> с возможностью обнаружения и управления самолетами и авиабазами, также всем соседним самолетам был нанесен серьезный урон", — привела заявление корпуса IRIB.
В субботу иранские военные рассказали, что уничтожили американский самолет-заправщик, который базировался на той же базе. По данным Reuters, 12 военных получили ранения.
"Смертельная ловушка". Новый план Ирана ужаснул США
27 марта, 15:25
Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
Накануне источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.