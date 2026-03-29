Спикер парламента Ирана обвинил США в тайном планировании наземной операции

ТЕГЕРАН, 29 мар - РИА Новости. США публично передают послания о переговорах, но в тайне планируют наземную операцию, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
В Вашингтоне ранее заявляли, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.