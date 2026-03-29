Вдовец Гурченко рассказал, как справлялся с ревностью к супруге

"Ревновать было невозможно, это же часть профессии, поэтому нужно было мириться. В основном к ней подходили с преклонением, уважением и почтением. Но ведь многие ведут себя панибратски", - рассказал Сенин.

Он добавил, что многие люди перекладывали экранный образ актрисы на реальную жизнь и позволяли себе неуместное поведение в ее адрес.

"Бывало такое, что подходили и похлопывали: "Ой, Людмила, пойдем выпьем". Все зависит от воспитания человека. Многие же перекладывают экранные образы на самого актера или актрису, поэтому им казалось, что если она в фильме просто Людка, то и в жизни она такая же. Но обижаться на это не стоит", - заключил вдовец.