https://ria.ru/20260329/gurchenko-2083583905.html
Вдовец Гурченко рассказал, как справлялся с ревностью к супруге
Вдовец актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин рассказал в интервью РИА Новости, что ревновать артистку к мужчинам было невозможно, ведь повышенное внимание... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T10:11:00+03:00
людмила гурченко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054009148_0:1056:2049:2208_1920x0_80_0_0_1b32dd1cda9250074aae8e9ca279a0c5.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054009148_0:864:2049:2400_1920x0_80_0_0_4cfbba5410ac37179820844b3e0cef3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вдовец Гурченко Сенин: ревновать актрису к мужчинам было невозможно
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вдовец актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин рассказал в интервью РИА Новости, что ревновать артистку к мужчинам было невозможно, ведь повышенное внимание являлось частью ее профессии.
"Ревновать было невозможно, это же часть профессии, поэтому нужно было мириться. В основном к ней подходили с преклонением, уважением и почтением. Но ведь многие ведут себя панибратски", - рассказал Сенин.
Он добавил, что многие люди перекладывали экранный образ актрисы на реальную жизнь и позволяли себе неуместное поведение в ее адрес.
"Бывало такое, что подходили и похлопывали: "Ой, Людмила, пойдем выпьем". Все зависит от воспитания человека. Многие же перекладывают экранные образы на самого актера или актрису, поэтому им казалось, что если она в фильме просто Людка, то и в жизни она такая же. Но обижаться на это не стоит", - заключил вдовец.
Людмила Гурченко
умерла 30 марта 2011 года на 76-м году жизни. Она стала известна благодаря ролям в фильмах "Карнавальная ночь", "Вокзал для двоих" и "Любовь и голуби".
Артистка не только играла драматические роли, но и выступала с сольными музыкальными номерами и записала около 17 альбомов.
Поклонники прозвали артистку "секс-символом 80-х".