10:11 29.03.2026
Вдовец Гурченко рассказал, как справлялся с ревностью к супруге
Вдовец актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин рассказал в интервью РИА Новости, что ревновать артистку к мужчинам было невозможно, ведь повышенное внимание... РИА Новости, 29.03.2026
Вдовец Гурченко Сенин: ревновать актрису к мужчинам было невозможно

© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанкКадр из фильма-спектакля "Волшебный фонарь"
Кадр из фильма-спектакля "Волшебный фонарь". Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вдовец актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин рассказал в интервью РИА Новости, что ревновать артистку к мужчинам было невозможно, ведь повышенное внимание являлось частью ее профессии.
"Ревновать было невозможно, это же часть профессии, поэтому нужно было мириться. В основном к ней подходили с преклонением, уважением и почтением. Но ведь многие ведут себя панибратски", - рассказал Сенин.
Он добавил, что многие люди перекладывали экранный образ актрисы на реальную жизнь и позволяли себе неуместное поведение в ее адрес.
"Бывало такое, что подходили и похлопывали: "Ой, Людмила, пойдем выпьем". Все зависит от воспитания человека. Многие же перекладывают экранные образы на самого актера или актрису, поэтому им казалось, что если она в фильме просто Людка, то и в жизни она такая же. Но обижаться на это не стоит", - заключил вдовец.
Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года на 76-м году жизни. Она стала известна благодаря ролям в фильмах "Карнавальная ночь", "Вокзал для двоих" и "Любовь и голуби".
Артистка не только играла драматические роли, но и выступала с сольными музыкальными номерами и записала около 17 альбомов.​​
Поклонники прозвали артистку "секс-символом 80-х".​
