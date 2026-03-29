Биолог рассказал, будет ли удачным грибной сезон в 2026 году

РЯЗАНЬ, 29 мар - РИА Новости. Урожайность летних грибов в средней полосе России в этом году будет зависеть от погоды в мае, основные условия - влажность и тепло, сообщил РИА Новости кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Рязанского государственного университета имени Есенина Виктор Асеев.
Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский сообщал РИА Новости, что первые весенние грибы могут появиться в средней полосе России уже в апреле, если во второй половине марта установится теплая погода.
"Влажность и тепло для грибов - один из важных критериев. Если погода в конце весны будет с отсутствием затяжных сухих периодов в мае - это время для них очень важно, потому что в этот период формируется основа будущего грибного урожая - (если - ред.) будут периоды с большим количеством осадков и температура 18-22 градусов Цельсия, то следует ожидать удачный грибной сезон", - сказал Асеев.