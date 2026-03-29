Правительство увеличило размер президентских грантов в области культуры

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правительство России проиндексировало на 4% размер президентских грантов для ведущих организаций культуры, сообщила пресс-служба кабмина.

"Размер президентских грантов в области культуры и искусства проиндексирован на 4%. Постановление об этом подписано. Такие гранты ежегодно получают 108 ведущих организаций культуры", - указано в сообщении.

Речь идет о музыкальных и театральных коллективах, творческих вузах, которые готовят специалистов в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства, кинематографии, архитектуры и литературного творчества.

Согласно указу президента, общий объем средств на выплату грантов для этих организаций с 2026 года составит более 9,3 миллиарда рублей, напомнили в кабмине.