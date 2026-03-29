СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия станет угрозой для существования человечества и может спровоцировать полномасштабный ядерный конфликт, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.
"Передача киевскому режиму ядерного оружия - это гарантия угрозы существования человечества и может спровоцировать полномасштабный ядерный конфликт", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский требует ядерное оружие не для гарантий безопасности, а для того, чтобы нанести максимальный урон соседним мирным странам.
"Но, думаю, что даже горячие головы в Европе и на Западе понимают, что ядерная боеголовка в руках Зеленского - это как граната без чеки в руках у обезьяны. Конечно, они переживают не за Украину и не за Россию, разумеется. Они переживают за себя любимых. Так что, скорее всего, глава киевского режима ничего не получит", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.