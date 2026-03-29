ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали 119 беспилотниками 12 муниципалитетов Белгородской области, один человек погиб, пять получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 10 снарядов, 57 БПЛА сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, двух социальных объектах, объекте инфраструктуры и 15 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Головчино, Гора-Подол, Доброе, Дунайка, Замостье, Козинка, Мощеное, Новостроевка-Первая и Пороз в ходе 2 обстрелов выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары 32 беспилотников, 8 из которых сбиты. В городе Грайворон от удара FPV-дрона погиб мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Валуйским, Ивнянским, Корочанским, Красногвардейским, Ровеньским и Яковлевским округами сбиты 16 беспилотников, по Белгородскому округу совершены атаки 11 беспилотников, восемь из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина. По словам главы области, Волоконовский, Краснояружский и Новооскольский округа атакованы 34 беспилотниками, 14 из которых сбиты и подавлены.
"В Шебекинском округе… совершены атаки 26 беспилотников, 16 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона во дворе частного дома пострадала супружеская пара... В селе Вознесеновка при выполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
