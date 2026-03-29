В Германии ухудшилось состояние кита, застрявшего на мелководье

БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Состояние горбатого кита, снова застрявшего на мелководье на балтийском побережье ФРГ, и перспективы его спасения заметно ухудшились, пишет газета Welt

Ранее газета Bild написала, что горбатый кит, с помощью спасателей выведенный из Любекского залива на севере Германии , снова вернулся на мелководье в Висмарскую бухту, минуя выход в открытое море.

"Животное не проявляет никакой активности. Оно не реагировало даже на приближение… Поэтому можно предположить, что в сравнении со вчерашним днем животное значительно ослабло, и нам остается только наблюдать, сможет ли кит самостоятельно выбраться, если его оставить в покое", - заявила сотрудница Института исследований наземных и водных диких животных в Ганновере Штефани Гросс, ее слова приводит Welt

Океанолог Буркард Башек отметил, что к утру понедельника уровень воды в бухте понизится на 40 сантиметров. Если кит не сможет самостоятельно освободиться в ближайшие несколько часов, то ситуация для него ухудшится.

По словам министра окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тиля Бакхауса, вокруг кита введена запретная зона радиусом 500 метров, чтобы не беспокоить животное.

В водной полиции Висмара полагают, что попытки спасти животное ни к чему не приведут и оно погибнет.