МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ФНС разъяснила, кого может затронуть блокировка счетов за непредоставление налоговой декларации: эта мера касается не всех физлиц, обязанных декларировать доход, а только тех, которые занимаются частной практикой или предпринимательской деятельностью, говорится в сообщении ведомства в канале

"Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода. Приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на: организации, ИП, нотариусов, адвокатов, иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Операции по счетам в банке могут быть приостановлены, если указанные выше налогоплательщики не представили налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока.

"При этом ФНС России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию", - прочеркивает служба.

Срок подачи налоговых деклараций для физлиц в 2026 году истекает 30 апреля.

Подать декларацию необходимо, если продано движимое и недвижимое имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения, получены дорогие подарки не от близких родственников, выиграна небольшая сумма в лотерею, сдано имущество в аренду, получены доходы от зарубежных источников.