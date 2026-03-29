Юрист предупредил, кому в мае могут заблокировать счета

2026-03-29T03:45:00+03:00
Юрист Мучараева: в мае заблокируют счета россиян, не задекларировавших доходы
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России после 20 мая начнет блокировать счета россиянам, которые вовремя не задекларируют доходы за 2025 год, рассказала РИА Новости юрист, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.
"Россиянам, своевременно не предоставившим декларацию о доходах, могут заблокировать операции по счетам после 20 мая 2026 года. Такое право возникает у налогового органа через 20 рабочих дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года, и прекращается через три года", — сказала Мучараева.
Юрист напомнила, в каких случаях надо декларировать доходы самостоятельно: если вы продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли сумму от четырех тысяч рублей в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.
Она уточнила, что, помимо физических лиц, сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и ряд других лиц.
Если саму декларацию надо сдать до 30 апреля 2026 года, то оплатить налог, исчисленный в декларации, можно до 15 июля 2026 года, напомнила Мучараева.
"Если вы опоздали с подачей декларации и вам заблокировали счета, то ограничения по счетам будут сняты, как только вы предоставите декларацию", — сказала юрист. Решение об отмене блокировки налоговый орган принимает не позднее следующего рабочего дня после представления отчетности.
Кроме того, решение о приостановлении операций, принятое налоговым органом, можно обжаловать в административном, а затем и в судебном порядке, уточнила она.