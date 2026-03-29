Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил, кому в мае могут заблокировать счета - РИА Новости, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 29.03.2026 (обновлено: 15:03 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/fns-2083560030.html
Юрист предупредил, кому в мае могут заблокировать счета
Юрист предупредил, кому в мае могут заблокировать счета
2026-03-29T03:45:00+03:00
2026-03-29T15:03:00+03:00
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834144061_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f066785cd4001fece11c0294097495bb.jpg
https://ria.ru/20260310/fns-2079726381.html
https://ria.ru/20260328/nalog-2083434617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834144061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4fd1f3a19c398c5693a05745e5f1d545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Юрист Мучараева: в мае заблокируют счета россиян, не задекларировавших доходы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМужчина в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
Мужчина в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчина в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России после 20 мая начнет блокировать счета россиянам, которые вовремя не задекларируют доходы за 2025 год, рассказала РИА Новости юрист, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.
«

"Россиянам, своевременно не предоставившим декларацию о доходах, могут заблокировать операции по счетам после 20 мая 2026 года. Такое право возникает у налогового органа через 20 рабочих дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года, и прекращается через три года", — сказала Мучараева.

Юрист напомнила, в каких случаях надо декларировать доходы самостоятельно: если вы продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли сумму от четырех тысяч рублей в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.
Она уточнила, что, помимо физических лиц, сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и ряд других лиц.
Если саму декларацию надо сдать до 30 апреля 2026 года, то оплатить налог, исчисленный в декларации, можно до 15 июля 2026 года, напомнила Мучараева.
«

"Если вы опоздали с подачей декларации и вам заблокировали счета, то ограничения по счетам будут сняты, как только вы предоставите декларацию", — сказала юрист. Решение об отмене блокировки налоговый орган принимает не позднее следующего рабочего дня после представления отчетности.

Кроме того, решение о приостановлении операций, принятое налоговым органом, можно обжаловать в административном, а затем и в судебном порядке, уточнила она.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала