Юрист предупредил, кому в мае могут заблокировать счета

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России после 20 мая начнет блокировать счета россиянам, которые вовремя не задекларируют доходы за 2025 год, рассказала РИА Новости юрист, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

« "Россиянам, своевременно не предоставившим декларацию о доходах, могут заблокировать операции по счетам после 20 мая 2026 года. Такое право возникает у налогового органа через 20 рабочих дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года, и прекращается через три года", — сказала Мучараева.

Юрист напомнила, в каких случаях надо декларировать доходы самостоятельно: если вы продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли сумму от четырех тысяч рублей в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.

Она уточнила, что, помимо физических лиц, сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и ряд других лиц.

Если саму декларацию надо сдать до 30 апреля 2026 года, то оплатить налог, исчисленный в декларации, можно до 15 июля 2026 года, напомнила Мучараева.

« "Если вы опоздали с подачей декларации и вам заблокировали счета, то ограничения по счетам будут сняты, как только вы предоставите декларацию", — сказала юрист. Решение об отмене блокировки налоговый орган принимает не позднее следующего рабочего дня после представления отчетности.