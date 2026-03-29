Корабли Тихоокеанского флота России зашли в Индонезию - РИА Новости, 29.03.2026
07:52 29.03.2026 (обновлено: 09:17 29.03.2026)
Корабли Тихоокеанского флота России зашли в Индонезию
Корабли Тихоокеанского флота России зашли в Индонезию
Корабли Тихоокеанского флота России зашли в Индонезию

ДЖАКАРТА, 29 мар – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России совершил деловой заход в порт Танджунг Приок в индонезийской столице Джакарте, позже Россия и Индонезия планируют провести совместное маневрирование и тренировку по связи, передает корреспондент РИА Новости.
В отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, совершивших заход в порт Джакарты, вошел корвет "Громкий", подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", а также морской буксир "Андрей Степанов".
Корабли в Джакарте встретили представили посольства РФ в Индонезии, а также командование местного морского района. Индонезийская сторона отметила, что дружеский визит ВМФ России является честью для Джакарты.
В ходе делового захода планируется посещение корабля военнослужащими ВМС Индонезии и местными жителями. На следующей неделе ожидается проведение совместных российско-индонезийских маневров кораблей с тренировкой по связи.
