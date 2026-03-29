Сальдо опроверг фейк о якобы гуманитарной катастрофе в Алешках

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Информация о гуманитарной катастрофе в прифронтовом городе Алешки Херсонской области не соответствует действительности, это циничная ложь украинской пропаганды, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ пытаются отрезать Алешки от поставок продуктов и лекарств, противник наносит удары по транспорту и дистанционно минирует маршруты.

"Украинская пропаганда сейчас раскручивает историю про якобы гуманитарную катастрофу в Алешках. Это циничная ложь. Трудности там создал сам киевский режим своими ударами по мирной логистике. А потом эти же люди пытаются переложить ответственность на Россию и рассказывают сказки, будто они кого-то там "спасают" и "эвакуируют". На деле мы продукты и все необходимое в Алешки завозим", - сказал Сальдо

При этом, по его словам, поставки в прифронтовые населенные пункты связаны с огромным риском.