12:36 29.03.2026 (обновлено: 12:44 29.03.2026)
На Урале микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб
Микроавтобус с пассажирами столкнулся в воскресенье на трассе М5 в Челябинской области с грузовым автомобилем, погиб водитель микроавтобуса, пострадали трое... РИА Новости, 29.03.2026
© Фото : ГУ МВД России по Челябинской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса в Челябинской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мар - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами столкнулся в воскресенье на трассе М5 в Челябинской области с грузовым автомобилем, погиб водитель микроавтобуса, пострадали трое пассажиров, сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
По данным пресс-службы, ДТП произошло в Саткинском районе около 10.30 (08.30 мск) на 1712-м километре трассы М-5 "Урал" (МоскваЧелябинск). По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Transit при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где данный маневр разрешён, и столкнулся с грузовым автомобилем Dongfeng с полуприцепом под управлением водителя 1989 года рождения.
"В результате ДТП водитель микроавтобуса Ford Transit скончался на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира: девушка 2007 года рождения, а также мужчины 1967 и 2003 года рождения",- говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции уточнили, что рейсовый автобус следовал по маршруту из села Ярославка Республики Башкортостан в город Златоуст. В момент аварии в салоне находились три пассажира, поясняется в сообщении.
Место ДТП в Омске, в котором пострадали две несовершеннолетние - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
В Омске иномарка сбила двух девочек на тротуаре после ДТП
Вчера, 08:10
 
