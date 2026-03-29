На Урале микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мар - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами столкнулся в воскресенье на трассе М5 в Челябинской области с грузовым автомобилем, погиб водитель микроавтобуса, пострадали трое пассажиров, сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
По данным пресс-службы, ДТП произошло в Саткинском районе около 10.30 (08.30 мск) на 1712-м километре трассы М-5 "Урал" (Москва — Челябинск). По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Transit при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где данный маневр разрешён, и столкнулся с грузовым автомобилем Dongfeng с полуприцепом под управлением водителя 1989 года рождения.
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Челябинской области
"В результате ДТП водитель микроавтобуса Ford Transit скончался на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира: девушка 2007 года рождения, а также мужчины 1967 и 2003 года рождения",- говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции уточнили, что рейсовый автобус следовал по маршруту из села Ярославка Республики Башкортостан в город Златоуст. В момент аварии в салоне находились три пассажира, поясняется в сообщении.