На Урале микроавтобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мар - РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами столкнулся в воскресенье на трассе М5 в Челябинской области с грузовым автомобилем, погиб водитель микроавтобуса, пострадали трое пассажиров, сообщила пресс-служба региональной ГАИ.