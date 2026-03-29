В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала женщина

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате детонации дрона ВСУ в селе Ржевка в Белгородской области, ей оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что на месте атаки повреждена "Газель", а также выбиты окна в частном доме и коммерческом объекте.