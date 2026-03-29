19:36 29.03.2026 (обновлено: 20:37 29.03.2026)
Дмитриев призвал обличить обвинявших Россию во "вмешательстве" в выборы США
В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Барак Обама, Билл Клинтон, Российский фонд прямых инвестиций
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал разоблачить сговор Russiagate, участники которого безосновательно обвиняли Россию в якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы, в том числе американские. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
"Нужно полностью разоблачить тайный сговор Russiagate, (экс-президентов США Барака Обамы, Билла Клинтона и Джо Байдена - ред.) Обамы, Клинтона, Байдена и их команд, чтобы избежать повторения подобных случаев в будущем", - говорится в публикации Дмитриева в социальной сети X.
Так Дмитриев ответил на пост экс-советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкла Флинна, который написал, что ему не терпится узнать, что произойдет с данным заговором. Флинн так прокомментировал другую публикацию Дмитриева, сделанную ранее в воскресенье.
"Поздравляю семью Флиннов с тем, что минюст США их оправдал. Ложь о вмешательстве РФ в выборы США была в очередной раз раскрыта, и ответственные за нее должны понести наказание. Глубинное государство сильно в постоянном (предоставлении - ред.) дезинформации, но терпит поражение в правде. Правда восторжествует", - говорилось в посту Дмитриева, опубликованном в соцсети X ранее в воскресенье.
