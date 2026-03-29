МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал разоблачить сговор Russiagate, участники которого безосновательно обвиняли Россию в якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

"Поздравляю семью Флиннов с тем, что минюст США их оправдал. Ложь о вмешательстве РФ в выборы США была в очередной раз раскрыта, и ответственные за нее должны понести наказание. Глубинное государство сильно в постоянном (предоставлении - ред.) дезинформации, но терпит поражение в правде. Правда восторжествует", - говорилось в посту Дмитриева, опубликованном в соцсети X ранее в воскресенье.