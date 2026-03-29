Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС в апреле-мае
14:18 29.03.2026
Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС в апреле-мае
Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС в апреле-мае - РИА Новости, 29.03.2026
Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС в апреле-мае
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прогнозирует острый дефицит во РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T14:18:00+03:00
2026-03-29T14:18:00+03:00
экономика
великобритания
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_298:475:3057:2027_1920x0_80_0_0_0c2bf4e4a3c07ba7ad5beed133a569f2.jpg
https://ria.ru/20260329/dmitriev-2083572096.html
великобритания
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великобритания, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, сша, иран
Экономика, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, США, Иран
Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС в апреле-мае

Дмитриев: дефицит во всех ключевых секторах ЕС и Британии наступает в апреле-мае

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прогнозирует острый дефицит во всех ключевых секторах в странах Евросоюза, Великобритании и других странах-импортерах в апреле и мае.
"Эра острого дефицита в апреле-мае во всех ключевых секторах в Великобритании, Евросоюзе и у других импортеров: энергетика - судоходство - рынки - топливо - транспорт - цепочки поставок - нефтепродукты - удобрения - сельское хозяйство - полупроводники - промышленность - инфляция - экономика - рабочие места", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Дмитриев высмеял Каллас после спора о давлении на Россию
Вчера, 07:48
 
ЭкономикаВеликобританияКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийСШАИран
 
 
