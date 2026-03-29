Дмитриев предсказал дефицит во всех ключевых секторах ЕС в апреле-мае

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прогнозирует острый дефицит во всех ключевых секторах в странах Евросоюза, Великобритании и других странах-импортерах в апреле и мае.
"Эра острого дефицита в апреле-мае во всех ключевых секторах в Великобритании, Евросоюзе и у других импортеров: энергетика - судоходство - рынки - топливо - транспорт - цепочки поставок - нефтепродукты - удобрения - сельское хозяйство - полупроводники - промышленность - инфляция - экономика - рабочие места", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.