В Чечне более 500 подтопленных домов освободили от воды

ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. В Чечне от воды освобождено 557 домов, сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев.

Ранее Цакаев сообщал, что около двух тысяч домов потоплено в Чечне из-за обильных дождей и ливня.