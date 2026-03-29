В Чечне эвакуировали жителей села Брагуны из-за угрозы потопления - РИА Новости, 29.03.2026
15:01 29.03.2026
В Чечне эвакуировали жителей села Брагуны из-за угрозы потопления
В Чечне эвакуированы жители села Брагуны Гудермесского района из-за подъёма уровня воды в реке Сунжа и угрозы потопления, сообщил глава администрации района... РИА Новости, 29.03.2026
© Фото : МЧС Чеченской РеспубликиЛиквидация последствия прохождения сильных ливней в Чеченской республике
© Фото : МЧС Чеченской Республики
Ликвидация последствия прохождения сильных ливней в Чеченской республике
ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. В Чечне эвакуированы жители села Брагуны Гудермесского района из-за подъёма уровня воды в реке Сунжа и угрозы потопления, сообщил глава администрации района Хамзат Магомадов.
В субботу ночью были эвакуированы жители поселка Кундухово в городе Гудермес, из-за обильных дождей и ливня в республике потоплены многие населенные пункта и села, размыты дороги и мосты. Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.
"В селе Брагуны в результате подъёма уровня воды в реке Сунжа была подтоплена подъездная дорога к населённому пункту. Чтобы не допустить повторения ситуации, подобной той, что произошла накануне в посёлке Кундухово, все необходимые меры были приняты заблаговременно. Эвакуация жителей организована заранее. На данный момент из Брагунов эвакуированы более 426 человек", - написал Магомадов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что жилая часть села не подтоплена, ситуация находится на постоянном контроле.
В Чечне задействовали более двух тысяч сотрудников МЧС для ликвидации ЧС
