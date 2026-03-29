https://ria.ru/20260329/chechnya-2083610188.html
В Чечне эвакуировали жителей села Брагуны из-за угрозы потопления
В Чечне эвакуированы жители села Брагуны Гудермесского района из-за подъёма уровня воды в реке Сунжа и угрозы потопления, сообщил глава администрации района... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T15:01:00+03:00
происшествия
гудермесский район
гудермес
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1d/2083609261_0:171:1601:1071_1920x0_80_0_0_21726bf77d0e6edee9935a64c615b6ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1d/2083609261_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_31cbc43420811b1f8954b802314a17e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Магомадов: в Чечне эвакуировали жителей села Брагуны из-за угрозы потопления
ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. В Чечне эвакуированы жители села Брагуны Гудермесского района из-за подъёма уровня воды в реке Сунжа и угрозы потопления, сообщил глава администрации района Хамзат Магомадов.
В субботу ночью были эвакуированы жители поселка Кундухово в городе Гудермес
, из-за обильных дождей и ливня в республике потоплены многие населенные пункта и села, размыты дороги и мосты. Глава Чечни Рамзан Кадыров
ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.
"В селе Брагуны в результате подъёма уровня воды в реке Сунжа была подтоплена подъездная дорога к населённому пункту. Чтобы не допустить повторения ситуации, подобной той, что произошла накануне в посёлке Кундухово, все необходимые меры были приняты заблаговременно. Эвакуация жителей организована заранее. На данный момент из Брагунов эвакуированы более 426 человек", - написал Магомадов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что жилая часть села не подтоплена, ситуация находится на постоянном контроле.