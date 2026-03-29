В Чечне эвакуировали жителей села Брагуны из-за угрозы потопления

"В селе Брагуны в результате подъёма уровня воды в реке Сунжа была подтоплена подъездная дорога к населённому пункту. Чтобы не допустить повторения ситуации, подобной той, что произошла накануне в посёлке Кундухово, все необходимые меры были приняты заблаговременно. Эвакуация жителей организована заранее. На данный момент из Брагунов эвакуированы более 426 человек", - написал Магомадов в своем Telegram-канале.