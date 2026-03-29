Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/chechnya-2083605976.html
В Чечне более 500 человек эвакуировали из-за подтопления поселка Кундухово
происшествия
россия
гудермес
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083498416_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96c57601a38d94a2d42a5f23575011b0.jpg
https://ria.ru/20260329/chechnya-2083596599.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083498416_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_2870d141e0e99673d1aba05cc8f71e35.jpg
Происшествия, Россия, Гудермес, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Цакаев: более 500 человек эвакуированы из-за подтопления в Кундухово в Чечне

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПодтопленная улица
Подтопленная улица - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Подтопленная улица
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 29 мар — РИА Новости. Более 500 человек эвакуированы в поселке Кундухово в Чечне из-за подтопления, 190 из них - дети, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев.
Эвакуация жителей поселка началась в субботу ночью, из-за обильных дождей и ливня в республике подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты. Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье ввел режим чрезвычайной ситуации.
"Организована эвакуация в поселке Кундухово Гудермесского муниципального района в количестве 504 человек, из них 190 детей", - сообщил Цакаев в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в правительстве Чечни.
Эвакуированных разместили у родственников. Также готов пункт временного размещения на 400 человек на базе физкультурно-спортивного комплекса в Гудермесе, добавил он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Кадыров объявил режим ЧС в Чечне из-за непогоды
Вчера, 12:19
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала