В Чечне более 500 человек эвакуировали из-за подтопления поселка Кундухово

ГРОЗНЫЙ, 29 мар — РИА Новости. Более 500 человек эвакуированы в поселке Кундухово в Чечне из-за подтопления, 190 из них - дети, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Алихан Цакаев.

"Организована эвакуация в поселке Кундухово Гудермесского муниципального района в количестве 504 человек, из них 190 детей", - сообщил Цакаев в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в правительстве Чечни.