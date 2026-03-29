Британия может направить корабль для разминирования Ормуза, пишут СМИ

ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. Британское министерство обороны может переоборудовать военный корабль RFA Lyme Bay в плавучую базу для беспилотных минных тральщиков для расчистки Ормузского пролива, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Ранее британские власти заявили, что RFA Lyme Bay, который проходит плановое техническое обслуживание в Гибралтаре, будет переброшен в Средиземное море на фоне эскалации вокруг Ирана.
"Великобритания готовится направить в Ормузский пролив эвакуационный корабль Королевского военно-морского флота, оснащенный парком автономных беспилотных аппаратов для поиска мин... Министр обороны Джон Хили согласился разработать планы отправки судна в Ормузский пролив для помощи в разминировании", - пишет издание.
Отмечается, что переоборудование будет проводится в порту Гибралтара. При этом источник в оборонном ведомстве сообщил, что решение о том, будет ли судно направлено в пролив, еще не принято.
В начале марта Британия уже перебросила а восточное Средиземноморье корабль HMS Dragon после удара БПЛА по базе "Акротири" на Кипре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.