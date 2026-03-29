Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 29.03.2026 (обновлено: 14:51 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/britaniya-2083608766.html
Британия может направить корабль для разминирования Ормуза, пишут СМИ
Британия может направить корабль для разминирования Ормуза, пишут СМИ
Британское министерство обороны может переоборудовать военный корабль RFA Lyme Bay в плавучую базу для беспилотных минных тральщиков для расчистки Ормузского... РИА Новости, 29.03.2026
в мире
ормузский пролив
иран
гибралтар
джон хили
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Times: Британия может отправить корабль для разминирования Ормузского пролива

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. Британское министерство обороны может переоборудовать военный корабль RFA Lyme Bay в плавучую базу для беспилотных минных тральщиков для расчистки Ормузского пролива, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Ранее британские власти заявили, что RFA Lyme Bay, который проходит плановое техническое обслуживание в Гибралтаре, будет переброшен в Средиземное море на фоне эскалации вокруг Ирана.
"Великобритания готовится направить в Ормузский пролив эвакуационный корабль Королевского военно-морского флота, оснащенный парком автономных беспилотных аппаратов для поиска мин... Министр обороны Джон Хили согласился разработать планы отправки судна в Ормузский пролив для помощи в разминировании", - пишет издание.
Отмечается, что переоборудование будет проводится в порту Гибралтара. При этом источник в оборонном ведомстве сообщил, что решение о том, будет ли судно направлено в пролив, еще не принято.
В начале марта Британия уже перебросила а восточное Средиземноморье корабль HMS Dragon после удара БПЛА по базе "Акротири" на Кипре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала