Пензенский губернатор рассказал о сбитом над областью беспилотнике

САРАТОВ, 29 мар - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат был сбит на территории Пензенской области в воскресенье, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он призвал жителей не верить слухам и доверять информации только из проверенных источников.