07:46 29.03.2026
Астроном рассказал, какое красивое явление на небе можно наблюдать сегодня
РИА Новости: астроном Якушечкин: Луна сегодня покроет собой звезду Регула

Полнолуние над фоне Останкинской телебашни в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Красивое астрономическое явление – покрытие Луной яркой звезды Регула – самой яркой звезды зодиакального созвездия Лев произойдет вечером в воскресенье сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
"В ближайшую воскресную ночь, 29 марта 2026 года жители многих регионов Земли смогут наблюдать красивое астрономическое явление – покрытие Луной яркой звезды Регула. Почти полная Луна (полнолуние будет 2 апреля) полностью закроет собой яркую звезду в созвездии Льва – Регул", - сказал астроном.
Якушечкин отметил, что для России доступным для наблюдений будет юго-западный регион, включая Крым. Начнется событие для долготы Симферополя в 22.00 мск. Сначала звезду закроет неосвещенная часть диска Луны, то есть для наблюдателя с Земли звезда начнет исчезать еще до того момента, когда на нее надвинется видимая Луна. В 22.04 Луна полностью поглотит звезду. Звезда начнет появляться в районе северного полюса Луны прямо над лунным морем Гумбольдта в 23.00 мск.
Собеседник агентства добавил, что покрытие Луной Регула – не редкое явление, так как Лев – зодиакальное созвездие, и Луна, каждый месяц проходит через него, учитывая и то, что Регул находится практически на линии эклиптики. Тем не менее, пересечение орбитой Луны этой звезды бывает не при каждом прохождении Льва, а сериями, из-за того, что видимая лунная орбита на фоне неподвижных звезд имеет смещение периодом около девяти лет.
"Каждые девять лет наступает промежуток в 1,5 года, когда для нас, землян, Луна, в своем движении, перекрывает Регул. Нынешняя серия началась 26 июня и продлится до 24 января 2027. Следующая серия покрытий Регула – с 2035 по 2036 года" , - подчеркнул Якушечкин.
Регул - альфа созвездия Льва, одна из ярчайших звезд на ночном небе, одна из немногих звезд на небе, носящая не арабское название, "Регул" - латинское слово, означающее "принц", "регент". Звезда состоит на самом деле из четырех звезд, объединённых в две пары. Главная звезда, Регул А – голубая звезда, ее масса больше солнечной в 3,5 раза. В 2008 году рядом с Регулом А обнаружили карликовую звезду-компонент Регул D.
Регул D настолько близко находится к Регулу А, что ученые выдвинули предположение, что главная звезда относится к своеобразным "звездам-каннибалам". Она перетягивает из оболочки соседней звезды водород – основное звездное "топливо" термоядерного синтеза и за счет этого продлевает свое существование. Если до открытия Регула D астрофизики предполагали, что Регулу А около 100 миллионов лет, то теперь, учитывая возможный переток водорода, оценка возраста Регула сдвигается вплоть до 700-900 миллионов лет, заключил астроном.
