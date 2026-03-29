Астроном рассказал, какое красивое явление на небе можно наблюдать сегодня

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Красивое астрономическое явление – покрытие Луной яркой звезды Регула – самой яркой звезды зодиакального созвездия Лев произойдет вечером в воскресенье сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

« "В ближайшую воскресную ночь, 29 марта 2026 года жители многих регионов Земли смогут наблюдать красивое астрономическое явление – покрытие Луной яркой звезды Регула. Почти полная Луна (полнолуние будет 2 апреля) полностью закроет собой яркую звезду в созвездии Льва – Регул", - сказал астроном.

Якушечкин отметил, что для России доступным для наблюдений будет юго-западный регион, включая Крым . Начнется событие для долготы Симферополя в 22.00 мск. Сначала звезду закроет неосвещенная часть диска Луны , то есть для наблюдателя с Земли звезда начнет исчезать еще до того момента, когда на нее надвинется видимая Луна. В 22.04 Луна полностью поглотит звезду. Звезда начнет появляться в районе северного полюса Луны прямо над лунным морем Гумбольдта в 23.00 мск.

Собеседник агентства добавил, что покрытие Луной Регула – не редкое явление, так как Лев – зодиакальное созвездие, и Луна, каждый месяц проходит через него, учитывая и то, что Регул находится практически на линии эклиптики. Тем не менее, пересечение орбитой Луны этой звезды бывает не при каждом прохождении Льва, а сериями, из-за того, что видимая лунная орбита на фоне неподвижных звезд имеет смещение периодом около девяти лет.

« "Каждые девять лет наступает промежуток в 1,5 года, когда для нас, землян, Луна, в своем движении, перекрывает Регул. Нынешняя серия началась 26 июня и продлится до 24 января 2027. Следующая серия покрытий Регула – с 2035 по 2036 года" , - подчеркнул Якушечкин.

Регул - альфа созвездия Льва, одна из ярчайших звезд на ночном небе, одна из немногих звезд на небе, носящая не арабское название, "Регул" - латинское слово, означающее "принц", "регент". Звезда состоит на самом деле из четырех звезд, объединённых в две пары. Главная звезда, Регул А – голубая звезда, ее масса больше солнечной в 3,5 раза. В 2008 году рядом с Регулом А обнаружили карликовую звезду-компонент Регул D.