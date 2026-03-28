Экс-ремонтник российской армии подал жалобу на приговор за помощь ВСУ - РИА Новости, 28.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 28.03.2026
Экс-ремонтник российской армии подал жалобу на приговор за помощь ВСУ
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывший механик российской армии по ремонту БПЛА Антон Хожаев, осужденный к 23 годам колонии за помощь ВСУ, подал в Верховный суд кассационную жалобу на приговор, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Билиенко.
Летом прошлого года суд в Москве приговорил Хожаева к 23 годам лишения свободы: первые пять лет в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву был назначен штраф в 590 тысяч рублей.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Осужденный за хищения Пыльский занимался кустарной сборкой дронов
8 января, 07:33
«
"Он (Хожаев) сам направил кассационную в Верховный суд", - сказал собеседник агентства.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Хожаев был признал виновным в госизмене в виде перехода на сторону противника (ВСУ), дезертирстве, легализации средств, полученных в результате преступления, попытке вступить в террористическую организацию и попытке госизмены. Как было установлено, он продал ВСУ данные о российских военных объектах за 80 долларов.
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Жителя КБР задержали по подозрению в госизмене
17 марта, 12:27
Хожаев был российским военным, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов, но потом ушел со службы и вступил в ряды ВСУ. Приговор был обжалован в апелляции, но оставлен без изменения.
 
