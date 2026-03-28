Экс-ремонтник российской армии подал жалобу на приговор за помощь ВСУ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывший механик российской армии по ремонту БПЛА Антон Хожаев, осужденный к 23 годам колонии за помощь ВСУ, подал в Верховный суд кассационную жалобу на приговор, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Билиенко.

"Он (Хожаев) сам направил кассационную в Верховный суд", - сказал собеседник агентства.

Хожаев был российским военным, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов, но потом ушел со службы и вступил в ряды ВСУ. Приговор был обжалован в апелляции, но оставлен без изменения.