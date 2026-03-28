https://ria.ru/20260328/zhaloba-2083452912.html
Экс-ремонтник российской армии подал жалобу на приговор за помощь ВСУ
Экс-ремонтник российской армии подал жалобу на приговор за помощь ВСУ - РИА Новости, 28.03.2026
Экс-ремонтник российской армии подал жалобу на приговор за помощь ВСУ
Бывший механик российской армии по ремонту БПЛА Антон Хожаев, осужденный к 23 годам колонии за помощь ВСУ, подал в Верховный суд кассационную жалобу на... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T05:44:00+03:00
2026-03-28T05:44:00+03:00
2026-03-28T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
вооруженные силы украины
криминал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, вооруженные силы украины, криминал
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Вооруженные силы Украины, Криминал
Экс-ремонтник российской армии подал жалобу на приговор за помощь ВСУ
РИА Новости: экс-механик ВС РФ Хожаев подал кассационную жалобу на приговор
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывший механик российской армии по ремонту БПЛА Антон Хожаев, осужденный к 23 годам колонии за помощь ВСУ, подал в Верховный суд кассационную жалобу на приговор, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Билиенко.
Летом прошлого года суд в Москве
приговорил Хожаева к 23 годам лишения свободы: первые пять лет в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву был назначен штраф в 590 тысяч рублей.
«
"Он (Хожаев) сам направил кассационную в Верховный суд", - сказал собеседник агентства.
Дата рассмотрения пока не назначена.
Хожаев был признал виновным в госизмене в виде перехода на сторону противника (ВСУ
), дезертирстве, легализации средств, полученных в результате преступления, попытке вступить в террористическую организацию и попытке госизмены. Как было установлено, он продал ВСУ данные о российских военных объектах за 80 долларов.
Хожаев был российским военным, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов, но потом ушел со службы и вступил в ряды ВСУ. Приговор был обжалован в апелляции, но оставлен без изменения.