Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал тревожное заявление о будущем Украины - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/zelenskiy-2083515968.html
Зеленский сделал тревожное заявление о будущем Украины
Зеленский сделал тревожное заявление о будущем Украины - РИА Новости, 28.03.2026
Зеленский сделал тревожное заявление о будущем Украины
Владимир Зеленский предупредил о возможном дефиците дизельного топлива на Украине на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, его слова передает... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T17:03:00+03:00
2026-03-28T17:03:00+03:00
украина
ближний восток
владимир зеленский
дмитрий леушкин
дональд трамп
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_7d6b1641bff1b5da147b062d533ed8da.jpg
https://ria.ru/20260328/zelenskiy-2083504786.html
https://ria.ru/20260328/zelenskiy-2083512336.html
украина
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c60c7e4ee5765cabd23e81fa7528810f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ближний восток, владимир зеленский, дмитрий леушкин, дональд трамп, бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Украина, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Дмитрий Леушкин, Дональд Трамп, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Зеленский сделал тревожное заявление о будущем Украины

Зеленский предупредил о возможном дефиците дизельного топлива на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский предупредил о возможном дефиците дизельного топлива на Украине на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, его слова передает "Страна.ua".
"На Украине возможен дефицит дизельного топлива в 90% из-за войны в Иране", — заявил глава киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Зеленский выступил с заявлением после российских ударов
Вчера, 15:09
По словам Зеленского, именно поэтому он поехал на Ближний Восток, чтобы договориться о поставках дизеля в обмен на помощь странам Персидского залива в защите от дронов.
Кроме того, в начале марта украинский эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин заявил, что в ближайшее время из-за ситуации на Ближнем Востоке может начаться резкий рост цен на бензин на Украине. По его словам, топливо будет дорожать на 1–2 гривны (0,02 – 0,04 доллара) в неделю.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
Вчера, 16:29
 
УкраинаБлижний ВостокВладимир ЗеленскийДмитрий ЛеушкинДональд ТрампБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала