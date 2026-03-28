Зеленский сделал тревожное заявление о будущем Украины

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский предупредил о возможном дефиците дизельного топлива на Украине на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, его слова передает "Страна.ua".
"На Украине возможен дефицит дизельного топлива в 90% из-за войны в Иране", — заявил глава киевского режима.
По словам Зеленского, именно поэтому он поехал на Ближний Восток, чтобы договориться о поставках дизеля в обмен на помощь странам Персидского залива в защите от дронов.
Кроме того, в начале марта украинский эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин заявил, что в ближайшее время из-за ситуации на Ближнем Востоке может начаться резкий рост цен на бензин на Украине. По его словам, топливо будет дорожать на 1–2 гривны (0,02 – 0,04 доллара) в неделю.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".