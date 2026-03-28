МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Гарантии безопасности Украине должны включать передачу ядерного оружия, утверждает Владимир Зеленский
"Какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: "Мы вам дадим НАТО, и мы вам дадим ядерное оружие", — привела его слова "Страна.ua".
Глава киевского режима мотивировал это тем, что ему все говорят о невозможности победить ядерную державу.
В начале марта СВР сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, эти данные будут учитывать на переговорах по урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что появление у Украины оружия массового поражения приведет к его прямому использованию.
Первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов накануне уточнил, что парламентарии во время визита в Вашингтон обсудили с коллегами из США вопрос о нераспространении ядерных вооружений.
