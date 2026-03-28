Запад торопится похоронить Азию

Две публикации вышли почти одновременно — и, как сейчас водится, они полностью противоречат друг другу. Правда, они, скажем так, разного калибра и весовой категории. Первая — статья в The New York Times — представляет собой надерганные факты о том, что в Азии тоже все плохо (речь, разумеется, о последствиях для региона войны на Ближнем Востоке). Вторая публикация — серьезный доклад , подготовленный международной группой экспертов для идущего сейчас в Китае Боаоского Азиатского форума, под названием "Экономические перспективы Азии и ежегодный отчет по прогрессу интеграции — 2026".

В газетном материале описаны невероятные ужасы: в Лаосе закрылось до 40 процентов бензоколонок, в Непале — нехватка сжиженного газа для кухонь, на Шри-Ланке в эту среду объявили выходной. Даже если война кончится прямо сегодня (что вряд ли), восстановление физических объемов газа и нефти на рынках займет месяцы, а по ценам предстоит отдельный разговор. Причем это касается как Европы, так и Азии. Протесты по поводу принимаемых властями мер уже идут на Филиппинах и в Таиланде.

Рациональное зерно в материале The New York Times, конечно, есть. Его можно сравнить с сотнями схожих публикаций, где предпринимаются попытки охватить вообще все последствия происходящего для Азии — от коллапса авиационного сообщения до психологических ударов по миллионам семей.

А вот теперь о докладе Боаоского форума. Формально он на несколько другую тему, но хорошо показывает, почему именно Азия волнует умы по всему миру: в 2026 году экономика региона должна вырасти на 4,5 процента. При этом уже сейчас ее доля — 49,2 процента всей мировой экономики, но по итогам текущего года она должна достигнуть уже 49,7 процента.

Еще важнее то, что этот регион все лучше обходится без Запада. В 2023 году экономики Азии в своей внешней торговле были завязаны друг на друга на 56,3 процента, в 2024-м — на 57,2 процента. И данная тенденция непоколебима. При этом Азия стала центром притяжения и мировым лидером прямых иностранных инвестиций, сюда же переместился мировой центр технологий.

Какие выводы можно сделать, положив эти две публикации рядом?

Для начала: нет никаких сомнений, что факты насчет роста цен на бензин, газ и многое прочее имеют место быть везде. Насчет ответной и не всегда оправданной паники — это тоже факты. И тут остается сравнивать тотальную катастрофу (к примеру, Европы) и происходящее в Азии.

Надо иметь в виду, что Азия разная, так что панические настроения там зависят от множества местных особенностей. Нетрудно заметить, что паника в Южной Азии (а это Индия и соседние с ней страны) отличается от той, что имеет место в Азии Восточной (Китай, Япония и так далее) или Юго-Восточной (к югу от Китая и к востоку от Индии с соседями). Южная Азия страдает больше, ее непосредственное соседство с Ближним Востоком принесло проблемы худшие, чем у многих других. А ведь только-только Индия удивила всех рекордами экономического роста.

Теперь немного теории заговора: можно предположить, что доклад для Боаоского форума готовился до того, как взорвался Ближний Восток. И говорится в этом докладе о том, куда шел мир до этой войны. А шел он все туда же, что и годы назад, — к подъему Азии и закату Запада. Так вот, что касается заговора. Предположим, что нефтяной и прочие шоки, стартовавшие с Ближнего Востока, должны были нанести удар именно по Азии, прежде всего по ее эпицентру — Китаю. А как иначе, если сегодня всем ясно, что военное давление и тем более военные акции против Китая Америка уже не потянет и сильно проиграет при любом сценарии.

Но теории заговора всегда оказываются провальными потому, что слишком логичны и рациональны до мелочей. В реальной жизни никуда не денешься от фактора идиотизма: например, не рассчитали сопротивление Ирана — и военное, и гражданское. Переоценили собственные военные возможности, вызвали тяжелейший внутренний кризис в самих США вдобавок к тому, который уже и так развивался годами. Вплоть до возможного поражения "трампистской революции" и возвращения к власти демократов во всей их красе.

В общем, великовата цена для того, чтобы затормозить превращение Азии во все то, во что она уже и так превратилась.

Вывод: наступает время серьезной переоценки будущего соотношения сил в мире. Причем переоценка эта будет идти минимум месяцы в режиме нон-стоп, меняться на ходу по мере новых авантюр не только больших держав, но и каких-то неожиданных игроков. Аналитики — специалисты по сложным регионам или по отраслям экономики — имеют шанс превратиться в нужных для всех Нострадамусов и вообще интересно жить. Вот, например, что будет с Латинской Америкой, переживающей консервативную революцию, — станет ли она гирей на ногах США или же источником американского выживания? Куда развернет этот регион то, что происходит и будет происходить с Ближним Востоком и его соседями?