Рейтинг@Mail.ru
Запад торопится похоронить Азию - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.03.2026 (обновлено: 08:01 28.03.2026)
Запад торопится похоронить Азию
Две публикации вышли почти одновременно — и, как сейчас водится, они полностью противоречат друг другу. Правда, они, скажем так, разного калибра и весовой... РИА Новости, 28.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083349089_40:0:1405:1024_1920x0_80_0_0_94fd44864107bed804495db46375ba8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аналитика, В мире, Азия, Ближний Восток, Китай, США, Иран, мировая экономика

Запад торопится похоронить Азию

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Две публикации вышли почти одновременно — и, как сейчас водится, они полностью противоречат друг другу. Правда, они, скажем так, разного калибра и весовой категории. Первая — статья в The New York Times — представляет собой надерганные факты о том, что в Азии тоже все плохо (речь, разумеется, о последствиях для региона войны на Ближнем Востоке). Вторая публикация — серьезный доклад, подготовленный международной группой экспертов для идущего сейчас в Китае Боаоского Азиатского форума, под названием "Экономические перспективы Азии и ежегодный отчет по прогрессу интеграции — 2026".
В газетном материале описаны невероятные ужасы: в Лаосе закрылось до 40 процентов бензоколонок, в Непале — нехватка сжиженного газа для кухонь, на Шри-Ланке в эту среду объявили выходной. Даже если война кончится прямо сегодня (что вряд ли), восстановление физических объемов газа и нефти на рынках займет месяцы, а по ценам предстоит отдельный разговор. Причем это касается как Европы, так и Азии. Протесты по поводу принимаемых властями мер уже идут на Филиппинах и в Таиланде.
Рациональное зерно в материале The New York Times, конечно, есть. Его можно сравнить с сотнями схожих публикаций, где предпринимаются попытки охватить вообще все последствия происходящего для Азии — от коллапса авиационного сообщения до психологических ударов по миллионам семей.
А вот теперь о докладе Боаоского форума. Формально он на несколько другую тему, но хорошо показывает, почему именно Азия волнует умы по всему миру: в 2026 году экономика региона должна вырасти на 4,5 процента. При этом уже сейчас ее доля — 49,2 процента всей мировой экономики, но по итогам текущего года она должна достигнуть уже 49,7 процента.
Еще важнее то, что этот регион все лучше обходится без Запада. В 2023 году экономики Азии в своей внешней торговле были завязаны друг на друга на 56,3 процента, в 2024-м — на 57,2 процента. И данная тенденция непоколебима. При этом Азия стала центром притяжения и мировым лидером прямых иностранных инвестиций, сюда же переместился мировой центр технологий.
Какие выводы можно сделать, положив эти две публикации рядом?
Для начала: нет никаких сомнений, что факты насчет роста цен на бензин, газ и многое прочее имеют место быть везде. Насчет ответной и не всегда оправданной паники — это тоже факты. И тут остается сравнивать тотальную катастрофу (к примеру, Европы) и происходящее в Азии.
Надо иметь в виду, что Азия разная, так что панические настроения там зависят от множества местных особенностей. Нетрудно заметить, что паника в Южной Азии (а это Индия и соседние с ней страны) отличается от той, что имеет место в Азии Восточной (Китай, Япония и так далее) или Юго-Восточной (к югу от Китая и к востоку от Индии с соседями). Южная Азия страдает больше, ее непосредственное соседство с Ближним Востоком принесло проблемы худшие, чем у многих других. А ведь только-только Индия удивила всех рекордами экономического роста.
Теперь немного теории заговора: можно предположить, что доклад для Боаоского форума готовился до того, как взорвался Ближний Восток. И говорится в этом докладе о том, куда шел мир до этой войны. А шел он все туда же, что и годы назад, — к подъему Азии и закату Запада. Так вот, что касается заговора. Предположим, что нефтяной и прочие шоки, стартовавшие с Ближнего Востока, должны были нанести удар именно по Азии, прежде всего по ее эпицентру — Китаю. А как иначе, если сегодня всем ясно, что военное давление и тем более военные акции против Китая Америка уже не потянет и сильно проиграет при любом сценарии.
Но теории заговора всегда оказываются провальными потому, что слишком логичны и рациональны до мелочей. В реальной жизни никуда не денешься от фактора идиотизма: например, не рассчитали сопротивление Ирана — и военное, и гражданское. Переоценили собственные военные возможности, вызвали тяжелейший внутренний кризис в самих США вдобавок к тому, который уже и так развивался годами. Вплоть до возможного поражения "трампистской революции" и возвращения к власти демократов во всей их красе.
В общем, великовата цена для того, чтобы затормозить превращение Азии во все то, во что она уже и так превратилась.
Вывод: наступает время серьезной переоценки будущего соотношения сил в мире. Причем переоценка эта будет идти минимум месяцы в режиме нон-стоп, меняться на ходу по мере новых авантюр не только больших держав, но и каких-то неожиданных игроков. Аналитики — специалисты по сложным регионам или по отраслям экономики — имеют шанс превратиться в нужных для всех Нострадамусов и вообще интересно жить. Вот, например, что будет с Латинской Америкой, переживающей консервативную революцию, — станет ли она гирей на ногах США или же источником американского выживания? Куда развернет этот регион то, что происходит и будет происходить с Ближним Востоком и его соседями?
И последнее. Боаоский форум заканчивается сегодня. И можно ожидать, что там многое будет сказано: как о том, насколько серьезно сегодня выглядит его упомянутый доклад, так и насчет новых перспектив для Азии. Возможно, на фоне прочих азиаты выиграют еще больше, чем ожидалось.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала