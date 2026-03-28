Евраев рассказал о выплатах семье ребенка, погибшего при атаке БПЛА - РИА Новости, 28.03.2026
14:30 28.03.2026
Евраев рассказал о выплатах семье ребенка, погибшего при атаке БПЛА
Евраев рассказал о выплатах семье ребенка, погибшего при атаке БПЛА - РИА Новости, 28.03.2026
Евраев рассказал о выплатах семье ребенка, погибшего при атаке БПЛА
Семье ребенка, погибшего при атаке БПЛА в Ярославской области, выплатят 1 миллион рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T14:30:00+03:00
2026-03-28T14:30:00+03:00
происшествия
ярославская область
ярославский район
михаил евраев
ярославская область
ярославский район
происшествия, ярославская область, ярославский район, михаил евраев
Происшествия, Ярославская область, Ярославский район, Михаил Евраев
Евраев рассказал о выплатах семье ребенка, погибшего при атаке БПЛА

Семье погибшего при атаке БПЛА в Ярославской области ребёнка выплатят 1 млн руб

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Семье ребенка, погибшего при атаке БПЛА в Ярославской области, выплатят 1 миллион рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Жителям, пострадавшим в результате атаки БПЛА, окажем всю необходимую помощь и поддержку. Семье погибшего предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Евраев пояснил, что в регионе установлены выплаты пострадавшим жителям: при легком ранении – 313,5 тысячи рублей на человека; при тяжелом ранении и ранении средней тяжести – 627 тысяч рублей на человека.
Дополнительно предусмотрены компенсации по имуществу. Размер устанавливается по результатам независимой технической экспертизы.
"Все необходимые решения приняты. Профильные службы работают с пострадавшими адресно", - подчеркнул глава региона.
Утром в субботу Евраев сообщил об отражении атаки на Ярославскую область - силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА. Повреждено несколько жилых домов и торговый объект. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжёлом состоянии госпитализированы. Пострадала жительница соседнего дома.
При атаке ВСУ на Ярославскую область погиб ребенок
