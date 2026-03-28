ВСУ под Харьковом вынуждены проводить ротацию пешком, рассказал военный

БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Противник на харьковском направлении вынужден проводить ротацию личного состава пешим порядком из-за уничтожения автотранспорта, рассказал РИА Новости командир подразделения беспилотных систем ВС РФ с позывным "Грек".

"Боевики ВСУ вынуждены идти пешком на позиции при ротации в Харьковской области. Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем уничтожили порядка 50 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - рассказал "Грек".

Как подчеркнул командир, срыв ротации и снабжения осложняет управление подразделениями ВСУ и делает их более уязвимыми для дальнейших ударов.