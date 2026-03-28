ВСУ понесли значительные потери в Харьковской области

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украинская 159-я отдельная механизированная бригада понесла значительные потери после ударов по ее расположениям в поселке Печенеги Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". По данным Минобороны, в совокупности за неделю противник потерял в зоне их ответственности более 2900 солдат, пять танков, 42 боевые бронированные машины, 252 автомобиля, 26 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы, а также 66 складов боеприпасов и материальных средств.